Объектив Meyer Optik Görlitz Lydith 30mm F/3.5 II оценен в €875

Немецкая компания OPC Optics вслед за объективом Trioplan 50 f2.8 II выпустила новую линзу под брендом Meyer Optik Görlitz – Lydith 30mm F/3.5 II. Этот объектив с ручным фокусом выйдет для камер с байонетом Canon EF, Fuji X, Leica L, Leica M, M42, MFT, Nikon F, Pentax K и Sony E. По сравнению с первой версией новинка может похвастаться улучшенными механической конструкцией и оптической схемой, минимальной дистанцией для фокусировки всего 0,15 м, бесступенчатой диафрагмой с диапазоном F/3.5-F/16, диаметром для фильтров 52 мм и ценой 876,34 евро. Когда объектив появится в России и сколько он будет стоить, пока не сообщается.