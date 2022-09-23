Объектив Nikkor Z 17-28mm F/2.8 оценен в $1200

Компания Nikon пополнила ассортимент широкоугольных зум-объективов моделью Nikkor Z 17-28mm F/2.8, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Nikon, новинка характеризуется относительным отверстием 1:2.8-1:22, минимальной дистанцией для фокусировки от 19 см до 26 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:5.2, оптической конструкцией из 13 элементов в 11 группах, включая два элемента ED, один SUPER-ED и три асферических элемента, просветлением SIC (Super Integrated Coating), просветлением Nano Crystal Coating для некоторых линз, 9-лепестковой электромагнитной диафрагмой с скруглёнными лепестками, внутренней фокусировкой с шаговым STM мотором, защитой от пыли и влаги, резьбой для светофильтра 67 мм, программируемым кольцом управления, размерами 75:101мм и массой 450 граммов. Объектив станет доступен для покупки в конце октябре по цене в 1200 долларов.