Объектив Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S оценен в $2300

Компания Nikon пополнила ассортимент объективов для полнокадровых беззеркалок Nikon Z универсальным светосильным зумом Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S. Новинка характеризуется несколькими приводами автофокуса, новым антибликовым покрытием Arneo Coat, независимыми кольцами управления и фокусировки, кнопкой L-Fn и OLED-дисплеем. Отмечается, что новинка на 25% и на 18% меньше, чем аналогичный AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8E ED VR для зеркальных камер Nikon. Оптическая схема объектива состоит из 17 элементов в 15 группах, включая четыре асферических элемента и два элемента ED. Установочный размер фильтра равен 82 мм. Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S появится в продаже весной этого года по цене 2299 долларов.