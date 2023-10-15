Объектив Nikkor Z 600mm F/6.3 VR SА оценен в $4800

Компания Nikon пополнила ассортимент супертелеобъективов моделью Nikkor Z 600mm F/6.3 VR SА, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер производителя. Новинка характеризуется массой 1.39 кг, минимальным расстоянием для фокусировки 27.8 см, специальной конструкцией с центром тяжести ближе к камере, 9-лепестковой диафрагмой с диапазоном значений F/6.3-F/32, STM-приводом автофокусировки, максимальным коэффициентом увеличения 0.15х, резьбой для светофильтра 95 мм, системой стабилизации VR с эффективностью 5.5 стопов экспозиции, защитой от пыли и брызг, четырьмя настраиваемыми кнопками Fn2 и одной Fn, подавленным эффектом “дыхания” при фокусировке, оптической конструкцией с использованием линз PF, ED и SR, нанокристаллическим покрытием, а также поддержкой телеконвертеров Nikon Teleconverter TC-1.4× или Z Teleconverter TC-2.0×. Объектив станет доступен для покупки в конце октября по цене 4800 долларов.

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