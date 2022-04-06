Объектив Nikkor Z 800mm 1:6.3 S VR PF оценен в $6500

Компания Nikon пополнила ассортимент супертелеобъективов моделью Nikkor Z 800mm 1:6.3 S VR PF, которая предназначена для полнокадровых беззеркалок с байонетом Z-mount.

Новинка характеризуется оптической схемой из 22 элементов в 14 группах, в том числе линзой PF (линза Френеля), тремя элементами со сверхнизкой дисперсией (ED) и одним с коротковолновым преломлением (SR), 9-лепестковой диафрагмой, фтористым покрытием на переднем элементе, минимальной дистанцией для фокусировки 500 см, стабилизацией изображения с подавлением вибраций (VR) с эффективностью CIPA до пяти стопов экспозиции, поддержкой фирменных телеконвертеров, защитой от пыли и влаги, относительным отверстием 1:6.3-1:32, максимальным коэффициентом увеличения 1:6.25, фокусировкой Multi-focus system с двумя шаговыми моторами, компенсацией focus-breathing, замком для безопасности Kensington lock, кнопками Fn, височными кнопками, Memory SET, программируемым кольцом управления и массой 2385 граммов. Цена объектива составляет 6500 долларов.

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