Объектив Nikon AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR показался на фото

Примерно месяц назад компания Nikon подтвердила существование полнокадрового объектива AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR, в котором будет использоваться линза Френеля. Судя по всему, полноценный релиз уже не за горами, поскольку объектив уже вовсю тестируют профессиональные фотографы. Например, вчера он был замечен на мероприятии, устроенном японском производителем. По словам тех, кто смог подержать объектив в руках, он весит меньше 1 килограмма. Снижение веса было достигнуто благодаря вышеназванной линзе Френеля, которая уже нашла свое применения в объективе AF-S Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, выпущенном в 2015 году. Ждем официальной презентации и цены, которая, судя по всему, будет немаленькой.