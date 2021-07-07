Объектив Panasonic 25-50mm F/1.7 ASPH полностью рассекречен

Сетевые источники раскрыли характеристики объектива Panasonic Leica DG Vario-Summilux 25-50mm F/1.7 ASPH, который еще не был представлен официально. Итак, объектив характеризуется байонетом Micro 4/3, оптической конструкцией из 16 элементов в 11 группах в том числе 1 асферической линзой, 3 линзами ED и 1 линзой UHR, минимальной дистанцией для фокусировки 0.28 м (на 25 мм), максимальным увеличением 0.21x (0.42x в 35-мм эквиваленте), резьбой для светофильтра 77 мм, габаритами 87.6:127.6 мм и массой 654 граммов. Предполагается, что официальный дебют линзы состоится в ближайшие пару недель. Его ориентировочная цена пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Panasonic 25-50mm F/1.7 ASPH
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