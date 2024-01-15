Объектив Panasonic Lumix S 100mm F/2.8 оценен в $1000

Компания Panasonic пополнила ассортимент макрообъективов моделью Lumix S 100mm F/2.8, которая предназначена для полнокадровых камер с креплением L-mount. Новинка характеризуется массой 300 граммов, длиной 82 мм, системой фокусировки с двухфазовым приводом, минимальным расстоянием для фокусировки 20.4 см, защитой от пыли, брызг и мороза, оптической конструкцией из трех асферических элементов, увеличением 1:1, отсутствием оптической стабилизации изображения (плата за компактность), 9-лепестковой диафрагмой с диапазоном значений от F/2.8 до F/22, минимальным эффектом дыхания фокусировки и резьбой для светофильтров 67 мм. Объектив появится в продаже в этом месяце по цене в 1000 долларов.