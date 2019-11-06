Объектив Panasonic Lumix S Pro 70-200mm F2.8 O.I.S. оценен в $2600

Сетевые источники поделились подробностями о новых полнокадровых объективах Panasonic для беззеркальных камер с креплением L. Речь идет о широкоугольной модели Lumix S Pro 16-35mm F4 и телеобъективе Lumix S Pro 70-200mm F2.8 O.I.S, которые будут представлены уже сегодня, 6 ноября. Итак, Panasonic Lumix S Pro 16-35mm F4 появится в продаже в следующем месяце по цене в 1500 долларов, а Panasonic Lumix S Pro 70-200mm F2.8 O.I.S. станет доступен для покупки только в январе 2020 года по цене 2600 долларов.