Объектив Panasonic S 35mm F/1.8 выйдет в продажу в декабре

Сетевые источники сообщили о том, что представленный недавно объектив Panasonic Lumix 35mm F/1.8 S появится в продаже не позднее 16 декабря. Его цена составляет 700 долларов. Напомним, что предназначенный для полнокадровых беззеркальных камер с креплением L-mount объектив характеризуется оптической схемой из одиннадцати линз в девяти группах, в том числе тремя асферическими линзами и тремя линзами ED, девяти-лепестковой диафрагмой, плавной и бесшумной автофокусировкой, возможностью регулировки величины поворота и чувствительности кольца фокусировки, отсутствием «дыхания фокуса», микрошаговой регулировкой диафрагмы, массой 295 граммов, защитой от пыли и влаги, а также резьбой для светофильтра 67 мм.

Комментарии и отзывы Panasonic S 35mm F/1.8
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