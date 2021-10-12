Объектив Pergear 10mm F5.6 оценен в $90

Компания Pergear пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Pergear 10mm F/5.6 FishEye, которая предназначена для беззеркальных APS-C камер с креплениями Sony E, Fujifilm X, Nikon Z и камер системы M4/3. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, отсутствием исправленной дисторсии, фиксированной диафрагмой F5.6, фокусным расстоянием 10 мм, углом обзора на камерах формата APS-C 172 градуса, минимальным расстоянием для фокусировки 15 сантиметров, оптической конструкцией из 6 элементов в 4 группах, мультипросветленной оптикой, массой 120 граммов, металлическим корпусом и встроенной блендой. Объектив уже продается по цене в 90 долларов.