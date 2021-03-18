Объектив Primoplan 58mm F/1.9 II оценен в 900 евро

Бренд Meyer Optik Görlitz представил полнокадровый мануальный объектив Primoplan 58mm F/1.9 II, который будет доступен для камер с байонетом Canon EF, Nikon F, M42, Pentax K, Sony E, Fujifilm X, Leica M и MFT. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 58 мм, 14-лепестковой диафрагмой F/1.9 – F/22, минимальным расстоянием для фокусировки 50 см, конструкцией из 5 элементов в 4 группах и резьбой для светофильтра 52 мм. По словам производителя, Primoplan 58mm F/1.9 II является «возрожденной» версией легендарного оригинала, выпущенного 80 лет назад. Особенностями объектива является характерный закручивающийся эффект боке, качественная сборка и высокая резкость. Цена новинки составляет 900 евро.

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