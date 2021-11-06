Объектив Samyang AF 12mm F2.0 X оценен в $500

Компания Samyang пополнила ассортимент объективов моделью AF 12mm F2.0 X, которая предназначена для беззеркальных APS-C камер с байонетом Fujifilm X. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 12 мм, углом поля зрения 99,1°, 7-лепестковой диафрагмой f/2,0-f/22, оптической конструкцией из 12 элементов в 10 группах, в том числе одним H-ASP, одним ASP и тремя элементами ED, минимальной дистанцией для фокусировки 0,19 м, максимальным увеличением 0,09x, резьбой для светофильтра 62 мм, диаметром 70мм, длиной 59,2 мм, массой 213 граммов, отсутствием дисторсии, линейным шаговым привода автофокуса и улучшенным покрытием Ultra Multi Coating. Объектив доступен для предзаказа по цене в 500 долларов.

Комментарии и отзывы Samyang AF 12mm F2.0 X
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