Объектив Samyang AF 135mm F/1.8 FE оценен в $1000

Компания Samyang Optics пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Samyang AF 135mm F/1.8 FE, предназначенной для беззеркальных камер с байонетом Sony FE. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 13 элементов в 11 группах, включая три элемента ED, два HR и один элемент U-ASP, диафрагмой большого диаметра, углом обзора 18,9˚, минимальной дистанцией для фокусировки 69 см, максимальным увеличением х0.243, линейным шаговым двигателем автофокуса STM, минимальным эффектом «дыхания» фокуса, тремя 3 программируемыми кнопками, диаметром светофильтра 82 мм, размерами 93.4:129.6 мм и массой 764 грамма. Объектив доступен для предварительного заказа по цене в 1000 долларов.

Комментарии и отзывы Samyang AF 135mm F/1.8 FE
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