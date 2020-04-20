Объектив Samyang AF 75mm F1.8 FE представлен официально

Компания Samyang официально представила портретный объектив AF 75mm F1.8 FE для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом E. Новинка характеризуется переключателем режима кольца, оптической схемой из 10 элементов в 9 группах, включая 2 элемента HR и три элемента ED, тихой автоматической фокусировкой STM, 9-лепестковой диафрагмой, максимальным увеличением 0,13x; минимальной дистанцией для фокусировки 69 см, посадочным диаметром фильтра 58 мм, длиной 69 мм и массой 230 граммов. Цена Samyang AF 75mm F1.8 FE в Британии составит 380 фунтов стерлингов.