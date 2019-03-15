Объектив Samyang AF 85mm F1.4 FE оценен в 700 евро

Компания Samyang пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Samyang AF 85mm F1.4, предназначенной для беззеркальных камер Sony с креплением E. Производитель отмечает оптическую схему с элементами из стекла с высоким показателем преломления (HR), а также компактные размеры и высокое разрешение. Новинка характеризуется углом поля зрения 28,9°, конструкцией из 11 элементов в 8 группах, 9 лепестками диафрагмы, минимальным расстоянием фокусировки 0,9 м, максимальным увеличением 0,11х, установочным диаметром фильтров 77 мм, диаметром 88 мм, длиной 99,5 мм и массой 568 г. Цена объектива составляет 699 евро.