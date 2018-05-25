Объектив Sigma 105mm F1.4 DG HSM Art оценен в $1600

Компания Sigma начала принимать предварительны заказы на объектив 105mm F1.4 DG HSM | Art, который она сама нарекла «мастером боке». Версии для камер Canon, Nikon и Sigma появятся в продаже в июне по цене 1600 долларов. Вариант для камер Sony выйдет позднее. Отметим, что новинка стала самым длиннофокусным объективом в линейке Art, которая может похвастаться максимальной диафрагмой F/1,4 и защитой от пыли и влаги.

Объектив характеризуется фокусным расстоянием 105 мм, углом поля зрения 23,3º, конструкцией из 17 элементов в 12 группах, максимальной диафрагмой F/1,4, минимальной диафрагмой F/16, минимальной дистанцией фокусировки 0,1 м, максимальным увеличением 1:8,3, количеством лепестков диафрагмы 9, а также установочным диаметром фильтра в 105 мм. Длина новинки равна 131,5 мм, диаметр 115,9 мм, а масса – 1645 г.