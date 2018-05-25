Объектив Sigma 105mm F1.4 DG HSM Art оценен в $1600

2018-05-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sigma 105mm F1.4 DG HSM Art ; [13]
Компания Sigma начала принимать предварительны заказы на объектив 105mm F1.4 DG HSM | Art, который она сама нарекла «мастером боке». Версии для камер Canon, Nikon и Sigma появятся в продаже в июне по цене 1600 долларов. Вариант для камер Sony выйдет позднее. Отметим, что новинка стала самым длиннофокусным объективом в линейке Art, которая может похвастаться максимальной диафрагмой F/1,4 и защитой от пыли и влаги.

Объектив характеризуется фокусным расстоянием 105 мм, углом поля зрения 23,3º, конструкцией из 17 элементов в 12 группах, максимальной диафрагмой F/1,4, минимальной диафрагмой F/16, минимальной дистанцией фокусировки 0,1 м, максимальным увеличением 1:8,3, количеством лепестков диафрагмы 9, а также установочным диаметром фильтра в 105 мм. Длина новинки равна 131,5 мм, диаметр 115,9 мм, а масса – 1645 г.

Комментарии:
Объектив Sigma 105mm F1.4 DG HSM Art оце...
Объектив Sigma 105mm F1.4 DG HSM Art оцеКомпания Sigma начала принимать предварительны заказы на объектив 105mm F1.4 DG HSM | Art, который она са...
Xiaomi Mi 8 получит поддержку Quick Char...
Xiaomi Mi 8 получит поддержку Quick CharОсенью 2016 года была представлена технология быстрой зарядки Quick Charge 4, а летом 2017 Qualcomm объяв...
Razer начала сотрудничество с Bandai Nam...
Razer начала сотрудничество с Bandai NamRazer™, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, объявляет о сотрудничестве с Bandai Namco Ent...
Анонс смартфона BlackBerry Key 2 намече...
Анонс смартфона BlackBerry Key 2 намечеКомпания BlackBerry готовит к выпуску новый смартфон KEYone 2. Аппарат BlackBerry KEYone 2 получит 4,5-дю...
Смартфон Samsung Galaxy Wide 3 оценен в ...
Смартфон Samsung Galaxy Wide 3 оценен в Компания Samsung представила смартфон Samsung Galaxy Wide 2, который ориентирован на возрастных пользоват...
PowerColor продали на 80% меньше видеока...
PowerColor продали на 80% меньше видеокаЕще в апреле появилось сообщение о том, что на криптовалютном рынке происходит большой сдвиг, и спрос на ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Razer Goliathus Chroma. Мягкий игровой коврик с подсветкойОбзор Razer Goliathus Chroma. Мягкий игровой коврик с подсветкой
Обзор Hyundai H-LCD900. Лучший автомобильный телевизорОбзор Hyundai H-LCD900. Лучший автомобильный телевизор
Обзор BQ-5701L SLIM. Сбалансированный смартфон с 18:9 экраном за 8490 рубОбзор BQ-5701L SLIM. Сбалансированный смартфон с 18:9 экраном за 8490 руб
Обзор MONSTER CLARITY AROUND THE EAR BLUETOOTH WIRELESS. Беспроводные наушникиОбзор MONSTER CLARITY AROUND THE EAR BLUETOOTH WIRELESS. Беспроводные наушники
Обзор ORICO MH4U-U3. Высокоскоростной USB концентраторОбзор ORICO MH4U-U3. Высокоскоростной USB концентратор
Предварительный обзор ELEPHONE A4. Сочна...
Предварительный обзор ELEPHONE A4. СочнаСовременный рынок смартфонов сильно изменился — теперь пользователи не готовы отдавать по тысяче долларов...
Candy Group провела встречу с CEO Беппе ...
Candy Group провела встречу с CEO Беппе 23 мая в Москве состоялась пресс-конференция компании Candy Group. Главным спикером стал внук основателя...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DM...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DMНесмотря н всю популярность зеркальных фотоаппаратов, у них есть громадное количество недостатков. Наприм...
Обзор Pocket Troops. Условный шутер...
Обзор Pocket Troops. Условный шутерСтоит понимать, что абсолютно любой современный шутер для смартфона имеет свои яркие недостатки. У каких-...
Huawei MediaPad M5 официально представле...
Huawei MediaPad M5 официально представле22 мая в Москве состоялась прзеентация Huawei, на которой показали планшеты премиум сегмента Huawei Media...
Предварительный обзор Vivo X21i. Шикарна...
Предварительный обзор Vivo X21i. ШикарнаВ последнее время производители мобильных телефонов перестали делать уникальные модели, но это сыграло ли...
Обзор Dragon Storm. Простая и классная и...
Обзор Dragon Storm. Простая и классная иВ последнее время мне стали нравиться мобильные игры, в которых можно с удовольствием проводить время и п...
Корпуса нового поколения Thermaltake LEV...
Корпуса нового поколения Thermaltake LEVВ Москве 18 мая прошла презентация компании Thermaltake, которая занимается изготовлением компьютерных ко...
Предварительный обзор HP Curved AiO 34. ...
Предварительный обзор HP Curved AiO 34. В последнее время пользователи стали все больше внимания обращать на моноблоки, так как это решение наибо...
Обзор PirateCode. Война в море...
Обзор PirateCode. Война в мореВ последнее время пользователи стали больше играть в соревновательные игры, а разработчики мобильных прое...
Sony представила новую линейку телевизор...
Sony представила новую линейку телевизор17 мая в Москве состоялась презентация Sony, на которой показали новые телевизоры BRAVIA. В линейку вошли...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4S. Т...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4S. ТВ последнее время телевизоры стали заметно умнее, но производители все еще пытаются продавать их по грома...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor