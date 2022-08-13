Объектив Sigma 20mm F/1.4 DG DN Art оценен в $900

Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 20mm F/1.4 DG DN Art, которая предназначена для беззеркальных полнокадровых камер с креплениями L и Sony E. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 17 элементов в 15 группах, в том числе двумя линзами со сверхнизкой дисперсией (SLD), тремя асферическими и двумя двусторонними асферическими линзами, фирменным нанопористым покрытием, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4 и минимальным F/16, минимальной дистанцией для фокусировки 23 см, диаметром для светофильтра 82 мм, внутренней автофокусировкой с шаговым двигателем, физическим кольцом диафрагмы, двумя переключателями на корпусе, фиксатором нагревателей, корпусом из алюминия и термостойкого композита, а также защитой от пыли и влаги. Цена объектива составляет 900 долларов.