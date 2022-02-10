Объектив Sigma 20mm F2 DG DN | Contemporary представлен официально

Компания Sigma пополнила ассортимент широкоугольных объективов моделью Sigma 20mm F2 DG DN | Contemporary, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных фотокамер с байонетами Sony E и Leica L. Новинка характеризуется системой автоматической фокусировки, углом поля зрения 94,5°, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением f/2,0 и минимальным f/22, оптической конструкцией из 13 элементов в 11 группах, в том числе элементом FLD, двумя асферическими и одним элементом SLD, минимальным расстоянием для фокусировки 0,22 м, максимальным увеличением 0,15x, резьбой для светофильтра 62 мм, диаметром 70 мм, длиной 72 мм и массой 370 граммов. Объектив появится в продаже 25 февраля по цене в 700 долларов.

Комментарии и отзывы Sigma 20mm F2 DG DN | Contemporary
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