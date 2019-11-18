Объектив Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art обзавелся ценой

Пару недель назад компания Sigma представила светосильный зум-объектив 24-70mm F2.8 DG DN Art для беззеркальных камер с креплениями L и Sony E. По словам производителя, новинка демонстрирует лучшую в классе производительность и высокое разрешение во всем диапазоне зуммирования. Также отметим механизм блокировки трансфокатора для предотвращения непроизвольного зуммирования, защиту от пыли и брызг, конструкцию из 19 элемента в 15 группах (6 элементов FLD, 1 элемент SLD и 2 асферических элемента) и 11-лепестковую диафрагму. Сегодня стало известно, что объектив появится в продаже в начале декабря по цене 1099 долларов.