Объектив Sigma 28–70mm F2.8 DG DN | Contemporary оценен в $900

Компания Sigma пополнила ассортимент светосильных зум-объективов моделью 28–70mm F2.8 DG DN | Contemporary, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с креплением L и Sony E. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 28–70 мм, углом поля зрения 75,4°–34,3°, диафрагмой f/2,8–f/22, оптической схемой из 16 элементов в 12 группах, в том числе двумя FLD, двумя SLD и тремя асферическими элементами, 9-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией фокусировки 0,19–0,39 м, максимальным увеличением 1:3,3–1:4,6, диаметром фильтра 67 мм, диаметром 72,2 мм, длиной 101,5 мм (L) и 103,5 мм (Sony E), массой 470 г, блендой LH706-01, защитой от атмосферных воздействий, а также водо и грязеотталкивающим покрытием. Объектив станет доступен для покупки в марте по цене в 900 долларов.