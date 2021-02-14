Объектив Sigma 28-75mm FE готов к выходу

Сетевые источники сообщают о том, что японская компания Sigma готовит к выпуску новый светосильный зум-объектив Sigma 28-75mm F/2.8 ля беззеркальных камера с байонетом Sony E. Предполагается, что новинка будет конкурировать с популярным Tamron 28-75mm F/2.8. Есть вероятность, что данная модель также получит версию и для камер с байонетом L-mount. Официальный релиз Sigma 28-75mm F/2.8 ожидается уже 24 февраля. Еще одной новинкой этого года от Sigma может стать камера Sigma fp L, которой прочат матричную стабилизацию изображения (IBIS), механический затвор и новый датчик изображения разрешением 60 Мп.