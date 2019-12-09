Объектив Sigma 40mm F1.4 DG HSM с креплением L оценен в $1400

Компания Sigma объявила о скором начале продаж объективов Sigma 40mm F1.4 DG HSM и Sigma 105mm F1.4 DG HSM Art для камер с креплением L. Новинки станут доступны для покупки с 20 декабря по цене в 1399 долларов и 1599 долларов соответственно. Ранее данные объективы уже были представлены для камер с байонетом Canon EF, Nikon F, Sigma SA и Sony E.

По словам производителя, Sigma 40mm F1.4 DG HSM заточен под видеосъемку и обеспечивает разрешение, необходимое для видео 8К. Новинка также характеризуется углом поля зрения 56,8°, конструкцией из 16 элементов в 12 группах, включая три FLD и три SLD элемента, девятью лепестками диафрагмы, минимальным расстоянием фокусировки 0,4 м, установочным диаметром фильтров 77 мм, диаметром 87,8 мм, длиной 131 мм, массой 1200 г, а также защитой от пыли и брызг.