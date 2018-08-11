Объектив Sigma 70mm f/2.8 DG Macro | Art появился в продаже

Сетевые источники сообщили о том, что компания Sigma начала поставки объектива Sigma 70mm f/2.8 DG Macro Art для камер с байонетом Sony E. Напомним, что перед нами первый объектив для макросъемки в линейке Art. Оптическая конструкция новинки устроена так, чтобы разрешение увеличивалось при фокусировке на небольших дистанциях, дабы получить резкие макроснимки. По словам производителя, кольцо фокусировки не имеет прямой связи с оптическими элементами, а необходимо для управления приводом автоматической фокусировки.

Объектив характеризуется фокусным расстоянием 70 мм, углом поля зрения 34,3º, конструкцией из 13 элементов в 10 группах, включая два асферических элемента, два элемента FLD и два элемента SLD, максимальной диафрагмой F/2,8, минимальной диафрагмой F22, минимальной дистанцией фокусировки 25,8 см, установочным диаметром фильтра 49 мм, диаметром 70,8 мм, длиной 105,8 мм и массой 515 г. Цена объектива составляет 560 долларов