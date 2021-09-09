Объектив Sigma 90mm F2.8 DG DN | Contemporary оценен в $640

Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 90mm F2.8 DG DN|Contemporary, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетами Sony E и Leica L. Новинка характеризуется металлическим корпусом, кольцом диафрагмы, фокусным расстоянием 90 мм, максимальной диафрагмой f/2,8, минимальной диафрагмой f/22, оптической конструкцией из 11 элементов в 10 группах, в том числе одним асферическим элементом и пятью элементами SLD, 9-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 50 см, максимальным увеличением 0,2x, резьбой для светофильтра 55 мм, диаметром 64 мм, длиной 60 мм (Leica L) и 62 мм (Sony E), а также массой 295 граммов. Объектив появится в продаже в текущем месяце по цене в 640 долларов.