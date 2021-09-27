Объектив Sirui 50mm T2.9 оценен в $1500

Компания Sirui пополнила ассортимент анаморфотных объективов полнокадровой моделью 50mm T2.9 с коэффициентом анаморфирования 1,6x. Сообщается, что при съёмке с соотношением сторон 3:2 пользователь получит формат 2,4:1, а при съёмке 16:9 – 2,8:1.

Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, оптической конструкцией из 16 элементов в 13 группах, светопропускаемостью от T2,9 до T16, 10-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 75 см, максимальным увеличением 1:12,83 по вертикали и 1:20,42 по горизонтали, резьбой для светофильтра 82 мм, диаметром 88 мм, длиной 140–142,9 мм (в зависимости от байонета и массой 1030,6–1073,6 граммов. Объектив появится в продаже в ноябре по цене от 1500 долларов для камер с байонетами L, Canon RF, Sony E и Nikon Z.

Комментарии и отзывы Sirui 50mm T2.9
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