Объектив Sony 85mm F/1.4 G-Master II оценен в $1800

Компания Sony пополнила ассортимент объективов моделью Sony FE 85mm F/1.4 G-Master II, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется массой 642 грамма (на 20% легче первого поколения), длиной 107.3 мм (на 13% короче), круглой 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4 и минимальным F/16, линейным мотором автофокусировки XD, переключателями блокировки и снятия блокировки диафрагмы, кольцами управления фокусом и диафрагмой, оптической конструкцией с линзами XA и ED, фтористым покрытием элементов, защитой от пыли и влаги, минимальным эффектом дыхания фокуса и резьбой для светофильтра 77 мм. Удивительно, но при всех улучшениях производитель сохранил цену на уровне первого поколения, выпущенного восемь лет назад – 1800 долларов. Продажи стартуют в следующем месяце.