Объектив Sony FE 16mm F/1.8 G оценен в 800 долларов

Компания Sony представила компактный светосильный широкоугольный объектив для полнокадровых беззеркальных камер Sony. Новинка характеризуется двойным приводом автофокусировки Extreme Dynamic с отслеживанием объектов со скоростью до 120 к/c, резьбой для светофильтра 67 мм, 11-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8, минимальным расстоянием для фокусировки 15 см (с автофокусом) и 13 см с ручной фокусировкой, максимальным увеличением 0.30x с ручной фокусировкой, массой 304 грамма, оптической схемой из 15 линз в 12 группах, включая два линзы AA, одну линзу Super ED и три линзы ED, фирменным антибликовым покрытием, почти полным отсутствием эффекта «дыхания фокусировки», переключателем режима работы фокусировки и физическим кольцом диафрагмы. Цена объектива составляет 800 долларов.

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