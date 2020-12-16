Объектив Sony FE 28-60mm F/4-5.6 выйдет в следующем году

Сетевые источники сообщают о том, что представленный еще в сентябре объектив Sony FE 28-60mm F/4-5.6 станет доступен для покупки 29 января 2021 года. Напомним, что объектив характеризуется фокусным расстоянием 28-60 мм, максимальной диафрагмой F/4/..F/5.6, минимальной диафрагмой F/22…F/32, конструкцией из 8 элементов в 7 группах, в том числе 3 асферических элемента, 7-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 30 см, максимальным увеличением 0,16x, диаметром для фильтра 40,5 мм, диаметром 67 мм, длиной 45 мм и массой 167 г. Цена Sony FE 28-60mm F/4-5.6 составляет 500 долларов.

Комментарии и отзывы Sony FE 28-60mm F/4-5.6
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