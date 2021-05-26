Объектив Sony FE 28mm F/1.8 G засветился на фото

Сетевые источники поделились изображениями и подробностями о широкоугольном объективе для беззеркальных камер с байонетом Sony E – Sony FE 28mm F/1.8 G, который еще не был представлен официально. Итак, грядущая новинка будет характеризоваться конструкцией из 13 элементов в 10 группах, минимальной дистанцией для фокусировки 28 см, 9-лепестковой диафрагмой, автофокусом с линейным мотором типа XD, диаметром резьбы для светофильтра 67 мм, размерами 74.7:85.2 мм и массой 395 граммов. Предполагается, что объектив будет представлен в августе этого года. Ориентировочная цена пока не сообщается.