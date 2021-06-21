Объектив TTArtisan 21mm F/1.5 ASPH оценен в $240

Компания TTArtisan пополнила ассортимент объективов моделью TTArtisan 21mm F1.5 ASPH, которая предназначена для полнокадровых беззеркалок с креплением Canon RF. Новинка характеризуется оптической конструкцией с пятью элементами с высоким показателем преломления и одним асферическим элементом, диапазоном 10-лепестковой диафрагмы от F/1.5 до F/16, минимальной дистанцией для фокусировки 0,7 м и ручной фокусировкой. По словам производителя, данный широкоугольный объектив отлично подойдет для пейзажей, интерьеров, стрит-фотографии и творческих съемок. Линза уже доступна для покупки по цене в 240 долларов.

Комментарии и отзывы TTArtisan 21mm F/1.5 ASPH
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