Объектив TTArtisan 21mm F/1.5 ASPH оценен в $240

Компания TTArtisan пополнила ассортимент объективов моделью TTArtisan 21mm F1.5 ASPH, которая предназначена для полнокадровых беззеркалок с креплением Canon RF. Новинка характеризуется оптической конструкцией с пятью элементами с высоким показателем преломления и одним асферическим элементом, диапазоном 10-лепестковой диафрагмы от F/1.5 до F/16, минимальной дистанцией для фокусировки 0,7 м и ручной фокусировкой. По словам производителя, данный широкоугольный объектив отлично подойдет для пейзажей, интерьеров, стрит-фотографии и творческих съемок. Линза уже доступна для покупки по цене в 240 долларов.