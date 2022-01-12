Объектив TTArtisan 23mm F1.4 выпустили для крепления Leica L

Компания TTArtisan представила APS-С объектив 23mm F1.4 в версии для камер с байонетом Leica L. Ранее объектив вышел для камер с креплениями Sony E, Fujifilm X, Canon EOS-M и системы Micro 4/3 (Micro Four Thirds). Новинка характеризуется ручной фокусировкой и отсутствием передачи данных в Exif, оптической схемой из 8 элементов в 6 группах, максимальной и минимальной десятилепестковой диафрагмой F:1:1.4 и 1:16, углом обзора 62º, минимальным расстоянием для фокусировки 20 см, резьбой для светофильтра 43 мм, размерами 60:45 мм и массой 250 граммов. Объектив доступен в черной и черно-серебристой расцветках по цене в 100 долларов.

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