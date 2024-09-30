Объектив TTArtisan 75mm F/1.5 оценили в 270 долларов

Компания TTArtisan пополнила ассортимент объективов моделью TTArtisan 75mm F/1.5, главной особенностью которой является вихревое боке. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, механическим управлением, креплением М42, оптической конструкцией из шести линз в четырех группах, в том числе два элемента с высоким показателем преломления, 13-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.5 и минимальным F/16, минимальной дистанцией для фокусировки 75 см, кольцом фокусировки с углом поворота 180 градусов, кольцом диафрагмы с двумя щелчками на стоп от F/1.5 до F/5.6, а далее с одним щелчком на стоп, резьбой для светофильтра 58 мм, массой 570 грамм и корпусом из авиационного алюминия. Цена объектива составляет 270 долларов.

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