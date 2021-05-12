Объектив TTArtisan 90mm f/1.5 оценен в $770

Компания TTArtisan пополнила ассортимент мануальных объективов моделью 90mm f/1.5, которая предназначена для полнокадровых камер с байонетом Leica M. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 90 мм, углом поля зрения 27°, диафрагмой f/1,5–f/16, оптической конструкцией из 11 элементов в 7 группах, в том числе четырьмя элементами с высоким показателем преломления, 10-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 100 см, резьбой под светофильтр 77 мм и массой 1013 г. Производитель также отмечает дизайн изделия, который напоминает внешний вид оптики от самой Leica. Цена TTArtisan 90mm f/1.5 составляет 770 долларов.

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