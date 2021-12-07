Объектив TTartisan 28mm f/5.6 оценен в $300

В середине ноября компания TTartisan представила мануальный объектив TTartisan 28mm F/5.6, для полнокадровых камер Leica с байонетом M-mount. При этом китайский производитель не назвал цену и дату начала продаж новинки. Сегодня было объявлено, что объектив появится в продаже в феврале следующего года по цене в 300 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется оптической схемой из семи элементов в четырех группах, 6-лепестковой диафрагмой с максимальным значением 1:5.6 и минимальным 1:22, минимальной дистанцией для фокусировки 100 см, углом обзора 72°, диаметром светофильтра 37 мм, массой 151 г и габаритами 51:19 мм.