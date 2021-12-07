Объектив TTartisan 28mm f/5.6 оценен в $300

В середине ноября компания TTartisan представила мануальный объектив TTartisan 28mm F/5.6, для полнокадровых камер Leica с байонетом M-mount. При этом китайский производитель не назвал цену и дату начала продаж новинки. Сегодня было объявлено, что объектив появится в продаже в феврале следующего года по цене в 300 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется оптической схемой из семи элементов в четырех группах, 6-лепестковой диафрагмой с максимальным значением 1:5.6 и минимальным 1:22, минимальной дистанцией для фокусировки 100 см, углом обзора 72°, диаметром светофильтра 37 мм, массой 151 г и габаритами 51:19 мм.

Комментарии и отзывы TTartisan 28mm f/5.6
Sony прекращает продажу некоторых фотоаппаратов из-за дефици…
Sony прекращает продажу некоторых фотоаппаратов из-за дефициSony Group пошла на необычный шаг, отказавшись принимать заказы на ряд своих фотоаппаратов, что подчеркив…
Fujifilm представила камеру мгновенной печати Instax Mini Ev…
Fujifilm представила камеру мгновенной печати Instax Mini EvFujifilm представила Instax Mini Evo — свою новую флагманскую пленочную камеру для мгновенной печати с пр…
Представлен анаморфотный объектив Great Joy 60mm T2.9…
Представлен анаморфотный объектив Great Joy 60mm T2.9Китайский производитель Higizmos пополнил ассортимент недорогих анаморфотных объективов моделью Great Joy…
Представлена компактная фотокамера Canon Zoemini S2…
Представлена компактная фотокамера Canon Zoemini S2Компания Canon пополнила ассортимент компактных камер моделью Zoemini S2, которая может похвастаться функ…
Выпуск новой литографической системы Nikon FPD FX-6AS…
Выпуск новой литографической системы Nikon FPD FX-6ASНа этой неделе компания Nikon объявила о запуске своей новой системы литографии FPD FX-6AS, поддерживающе…
Объектив Samyang AF 24-70mm f/2.8 FE появился в продаже…
Объектив Samyang AF 24-70mm f/2.8 FE появился в продажеСетевые источники сообщают о том, что анонсированный недавно объектив Samyang AF 24-70mm f/2.8 FE уже про…
Объектив 7Artisans 25mm F0.95 APS-C представлен официально…
Объектив 7Artisans 25mm F0.95 APS-C представлен официальноСетевые источники сообщили о выходе объектива 7Artisans 25mm F0.95 APS-C, который предназначен для кропну…
Анаморфотный объектив FF 60mm T2.9 1.33X…
Анаморфотный объектив FF 60mm T2.9 1.33XФотографы и те, кто увлечен кинематографией, могут быть заинтересованы новым анаморфотном объективе, кото…
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamЛучшая веб-камера. Logitech StreamCam
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor