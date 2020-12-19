Объектив TTartisan 50mm f/1.2 оценен в $100

Компания TTartisan пополнила ассортимент мануальных объективов моделью 50mm f/1,2, которая предназначена для беззеркалок формата APS-C с креплениями Sony E, Canon EOS M, Fujifilm X и Micro Four Thirds. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, 10-лепестковой диафрагмой с диапазоном от f/1,2 до f/16, конструкцией из семи элементов в пяти группах, минимальной дистанцией для фокусировки 50 см, диаметром фильтра 55 мм, диаметром 62 мм, длиной 60 мм и массой 336 г. Новинка уже доступна для предварительного заказа в магазине B&H по цене в 98 долларов. Отгрузки обещают начать не позднее чем через месяц.