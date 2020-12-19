Объектив TTartisan 50mm f/1.2 оценен в $100

Компания TTartisan пополнила ассортимент мануальных объективов моделью 50mm f/1,2, которая предназначена для беззеркалок формата APS-C с креплениями Sony E, Canon EOS M, Fujifilm X и Micro Four Thirds. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, 10-лепестковой диафрагмой с диапазоном от f/1,2 до f/16, конструкцией из семи элементов в пяти группах, минимальной дистанцией для фокусировки 50 см, диаметром фильтра 55 мм, диаметром 62 мм, длиной 60 мм и массой 336 г. Новинка уже доступна для предварительного заказа в магазине B&H по цене в 98 долларов. Отгрузки обещают начать не позднее чем через месяц.

Комментарии и отзывы TTartisan 50mm f/1.2
Обзоры:
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D KitЛучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit
Новости:
Камера Sony A7SIII вышла в России

Компания Sony объявила о старте российских продаж беззеркальной полнокадровой фотокамеры a7S III, заточен...
Камера Leica SL2-S оценена 380 тысяч рублей

Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых камер моделью Leica SL2-S, которая, по словам производ...
Объектив Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD оценен в $800

Компания Tamron представила объектив 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (B070) для кропнутых (APS-C) беззеркал...
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задачОбзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задач
Обзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-Fi
Лучшая флешка. SanDisk Ultra LuxeЛучшая флешка. SanDisk Ultra Luxe
Обзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google HomeОбзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google Home
Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало AndroidОбзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало Android
Moto G10 Play получит аккумулятор на 500...
Moto G10 Play получит аккумулятор на 500Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился характеристиками и рендерами смартфона Motorola с кодовым наимено...
Redmi 9A вышел в новой версии памяти...
Redmi 9A вышел в новой версии памятиСтоит отметить, что крупные производители смартфонов достаточно часто выпускают в свет различные новинки,...
Складной смартфон Samsung W21 5G показал...
Складной смартфон Samsung W21 5G показалСетевые источники поделились фотографией складного смартфона Samsung W21 5G, который является почти полно...
ZOTAC получила заказ на 20 тысяч экземпл...
ZOTAC получила заказ на 20 тысяч экземплПосле размещения своей модели GeForce RTX 3080 Trinity на Amazon UK, компания ZOTAC получила заказ на 20 ...
Razer DeathAdder V2 Pro - бесспорный выб...
Razer DeathAdder V2 Pro - бесспорный выбRazer выпустила беспроводную версию популярной мыши DeathAdder. Выпущенная в 2006 году DeathAdder была пр...
8-ядерный Intel Rocket Lake, на 21% быст...
8-ядерный Intel Rocket Lake, на 21% быстIntel анонсировала процессоры 11-го поколения для стационарных PC Rocket Lake, которые будут выпущены в п...
Официальный запуск шутера Deathloop наме...
Официальный запуск шутера Deathloop намеШутер Deathloop переносит игрока на загадочный остров Черный риф, будущее которого определит итог противо...
Samsung Galaxy Z Fold 3 заменит Galaxy N...
Samsung Galaxy Z Fold 3 заменит Galaxy NНедавно в сети появилась информация о том, что компания Samsung закроет линейку смартфонов Galaxy Note, н...
ELARI представила три новых роботов-пыле...
ELARI представила три новых роботов-пылеELARI расширяет спектр инновационных устройств для управления умным домом. Роботы-пылесосы нового поколен...
Лучшая мышка для игр. Logitech G G102 Li...
Лучшая мышка для игр. Logitech G G102 Li667239002,624176005,673016450,99530000,673003870 Выбор игровой мышки — всегда крайне сложный процесс, тр...
Samsung Galaxy A12 может похвастаться кл...
Samsung Galaxy A12 может похвастаться клДовольно часто можно заметить весьма интересную особенность — если пользователю нужно приобрести смартфон...
QNAP QuTS hero обновленная операционная ...
QNAP QuTS hero обновленная операционная QNAP Systems выпустила операционную систему NAS QuTS hero h4.5.1. Новая ОС приносит большое количество ул...
Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 ProОбзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 Pro
Обзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкойОбзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкой
Обзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизниОбзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизни
Обзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшетаОбзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшета
Обзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPAОбзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPA
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor