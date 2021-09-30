Объектив Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD вышел на Fujifilm X

Компания Tamron пополнила ассортимент зум-объективов моделью 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Fujifilm X. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 18–300 мм (27–450 мм в 35-мм эквиваленте), углом поля зрения 77°24’–5°30’, максимальной диафрагмой f/3,5–f/6,3, минимальной диафрагмой f/22–f/40, оптической конструкцией из 19 элементов в 15 группах, в том числе 3 гибридными асферическими и 4 элементами LD, минимальной дистанцией для фокусировки 0,15–0,99 м, максимальным увеличением 1:2–1:4, 7-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 67 мм, диаметром 75,5 мм, длиной 125,8 мм и массой 620 граммов. Объектив станет доступен для покупки по цене в 700 долларов 28 октября.