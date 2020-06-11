Объектив Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD оценен в $730

Компания Tamron пополнила ассортимент полнокадровых зум-объективов моделью 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071), которая предназначена для беззеркальных камер с креплением Sony E. Новинка характеризуется быстрым, точным и тихим шаговым приводом автофокуса, защитой от атмосферных воздействий, кнопкой Zoom Lock от непроизвольного зуммирования, углом поля зрения 75°23'-12°21', оптической схемой из 18 элементов в 14 группах, максимальной диафрагмой f/2,8-f/5,6, минимальным расстоянием фокусировки 0,19-0,8 м, максимальным увеличением 1:3,1-1:3,8, 7-лепестковой диафрагмой, размером фильтра 67 мм, диаметром 74 мм, длиной 117 мм и массой 576 г. Объектив должен появиться в продаже уже 25 июня по цене в 729 долларов.