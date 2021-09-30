Объектив Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD оценен в $1900

Компания Tamron анонсировала выпуск светосильного телеобъектива 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Sony E. Новинка характеризуется тихим и быстрым линейным приводом автофокуса, защитой от пыли и влаги, фокусным расстоянием 35–150 мм, максимальной диафрагмой f/2,0–f/2,8, минимальной диафрагмой f/16–f/22, оптической конструкцией из 21 элемента в 15 группах, в том числе тремя стеклянными литыми асферическими элементами и четырьмя элементами LD, углом поля зрения 63°26’–16°25’, минимальной дистанцией для фокусировки 33–85 см, максимальным увеличением 1:5,7–1:5,9, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 82 мм, диаметром 89,2 мм, длиной 158 мм и массой 1165 граммов. Объектив появится в продаже 28 октября по цене в 1900 долларов.