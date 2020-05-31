Объектив Tamron 70-180mm F/2.8 получил обновление прошивки

Компания Tamron выпустила обновление прошивки для нового объектива Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD FE. Помимо прочего апдейт исправляет проблему при работе матричной стабилизации на фокусном расстоянии 70-85mm и расстоянии свыше 5,5 м от объекта на камере Sony A7II.

Напомним, что объектив характеризуется оптической схемой из 19 элементов в 14 группах, включая три асферических элемента GM и гибридных асферических элемента, минимальным расстоянием для фокусировки 0,85 м, 9-ти лепестковой диафрагмой, габаритами 81:149мм, массой 815 г, диаметром фильтра 67 мм, очень тихим и быстрым новым механизмом фокусировки линейного двигателя VXD, защитой от влаги, фторопокрытием, а также поддержкой функций Fast Hybrid AF и Eye AF.
Комментарии и отзывы Tamron 70-180mm F/2.8
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