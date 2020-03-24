Объектив Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD показали на фото

Сетевые источники поделились качественными рендерами объектива Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD (model A056), первые слухи о котором появились еще в октябре прошлого года. Итак, перед нами «компактный, легкий и светосильный телеобъектив» для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Sony E. Длина объектива составляет 149 мм, масса – 815 граммов, а минимальное расстояние для фокусировки – 85 см. Также отметим покрытие, отталкивающее влагу и загрязнения, защиту от атмосферных воздействий и новый линейный привод фокусировки VXD (Voice-coil eXtreme-Torque Drive), который отвечает за бесшумный и быстрый автофокус. Старт продаж Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD ожидается весной этого года.