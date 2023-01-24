Объектив Tokina SZ 600mm PRO ReFlex F8 MF CF оценен в $750

Компания Tokina пополнила ассортимент зеркальнолинзовых супертелеобъективов моделью SZ 600mm PRO ReFlex F8 MF CF, которая предназначена для APS-C камер с креплением Sony E и Canon EF-M. Новинка характеризуется ручной фокусировкой с кольцом фокусировки с углом поворота 270°, максимальным увеличением 1:2.5 (0,4x), максимальным значением диафрагмы F/8, углом обзора 2,7° для Sony E и 2,8° для Canon EF-M, минимальной дистанцией для фокусировки 177 см, диаметром светофильтра 77 мм, оптической схемой из 8 элементов в 8 группах, многослойным оптическим покрытием, габаритами 86,6:133 мм, массой 545 граммов и блендой MH-775. Цена объектива составляет 750 долларов.