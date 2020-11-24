Объектив Tokina atx-i 17-35mm F4 FF оценен в 600 долларов

Компания Kenko Tokina пополнила ассортимент полнокадровых объективов для зеркальных камер моделью Tokina atx-i 17-35mm F4 FF, которая оценена в 600 долларов. Новинка выйдет в продажу уже 11 декабря для камер с креплениями Nikon F и Canon EF. Объектив характеризуется оптической схемой из 13 элементов в 12 группах, диафрагмой f/4-f/22, минимальным расстоянием для фокусировки 28 мм, увеличением 1:4,82, приводом автофокусировки Silent Drive-Module (SD-M), кольцом для переключения между ручной и автоматической фокусировкой, а также защитой от пыли и влаги.

Комментарии и отзывы Tokina atx-i 17-35mm F4 FF
Обзоры:
Лучший телевизор для PS5. Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5Лучший телевизор для PS5. Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5" (2019)
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-мониторОбзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор
Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020
Новости:
Обзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 года

ще весной мы проводили тестирование телевизора ...
Умный монитор от Samsung на базе ОС Tizen

Samsung представила новый настольный монитор, главной изюминкой которого является предустановленная ОС Ti...
Представлены мониторы MSI PRO MP242

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделями PRO MP242, PRO MP242V и PRO MP242P, которые отличаю...
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеемОбзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеем
Лучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GDЛучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GD
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветкиОбзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветки
Обзор Just Dance 2021. 40 новых треков и улучшение отслеживания движенийОбзор Just Dance 2021. 40 новых треков и улучшение отслеживания движений
Запуск OnePlus Watch был отложен...
Запуск OnePlus Watch был отложенКитайская компания OnePlus планировала анонсировать свои первые умные часы в этом году. Произошел ряд уте...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 5S пред...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 5S предКомпания ZTE объявила о международном запуске игрового смартфона Nubia Red Magic 5S, который вышел в Кита...
Skyworth Q71 с разрешением 8К...
Skyworth Q71 с разрешением 8ККакое-то время назад никто и подумать не мог, что 4К-разрешение будет нормой для большинства пользователе...
Глобальный запуск Honor 10X Lite состоит...
Глобальный запуск Honor 10X Lite состоитHonor смартфон 10X Lite вышел официально в Саудовской Аравии, а теперь компания объявила, что смартфон бу...
Обзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-об...
Обзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обНа прошлой неделе мы проводили тестирование очистителя-обеззараживателя ...
Лучшая электромясорубка. REDMOND RMG-123...
Лучшая электромясорубка. REDMOND RMG-123Приготовить хороший фарш в домашних условиях, кажется непростая задача. Чтобы процесс приготовления мясны...
Подбираем чехол для Xiaomi Redmi 9C...
Подбираем чехол для Xiaomi Redmi 9CЧасто пользователи при покупке нового смартфона интересуются, например, как выбрать ...
Представлен Apple iPhone 12 с OLED-диспл...
Представлен Apple iPhone 12 с OLED-дисплПомимо премиальных iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, Apple также объявила об анонсе iPhone 12 и iPhone 1...
Ремешки OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Lim...
Ремешки OnePlus Watch Cyberpunk 2077 LimКитайский производитель смартфонов OnePlus должен скоро представить на рынок свои умные часы, которые был...
Huawei анонсировала обновленный MateBook...
Huawei анонсировала обновленный MateBookКомпания Huawei анонсировала обновленный MateBook X 2020. ...
ROCCAT представила игровые мыши серии Bu...
ROCCAT представила игровые мыши серии BuROCCAT представила игровые мыши серии Burst Pro и Burst Core. ...
Идеальный чехол для PocketBook 622 Touch...
Идеальный чехол для PocketBook 622 TouchДостаточно часто пользователи на просторах интернета спрашивают нас о том, стоит ли вкладывать ресурсы в ...
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесосОбзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесос
Обзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнесаОбзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнеса
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесосОбзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor