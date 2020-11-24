Объектив Tokina atx-i 17-35mm F4 FF оценен в 600 долларов

Компания Kenko Tokina пополнила ассортимент полнокадровых объективов для зеркальных камер моделью Tokina atx-i 17-35mm F4 FF, которая оценена в 600 долларов. Новинка выйдет в продажу уже 11 декабря для камер с креплениями Nikon F и Canon EF. Объектив характеризуется оптической схемой из 13 элементов в 12 группах, диафрагмой f/4-f/22, минимальным расстоянием для фокусировки 28 мм, увеличением 1:4,82, приводом автофокусировки Silent Drive-Module (SD-M), кольцом для переключения между ручной и автоматической фокусировкой, а также защитой от пыли и влаги.