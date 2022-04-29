Объектив Vazen 135mm T2.8 1.8X Anamorphic оценен в $2890

Компания DZOFilm пополнила ассортимент парфокальных кинообъективов моделью Pictor 14-30mm T2.8 Super35 Parfocal Zoom, которая предназначена для камер формата Super35 с комплектным сменным креплением PL-mount и креплением Canon EF-mount. Новинка характеризуется 16-лепестковой диафрагмой со светопропускаемостью от T2.8 до T22, массой 1.9 кг, фокусным расстоянием 14-30 мм, а также черной и белой расцветками. Первая оценена в 2890 долларов, а вторая – в 3090 долларов. Комплект из трех чёрных объективов DZOFilm Pictor 14-30mm T2.8, 20-55mm и 50-125mm с защитным футляром обойдется в 8000 долларов. Ранее DZOfilm выпустила полнокадровые зум-кинообъективы Catta FF Zoom 35-80mm и 70-135mm T2.9 с креплением Sony E-Mount от Sony.