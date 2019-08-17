Venus Optics официально представила объектив Venus Optics Laowa 17mm f/4 Zero-D, который предназначен для среднеформатных камер Fujifilm GFX.

Новинка может похвастаться почти нулевым искажением, поскольку теперь удастся сохранить все прямые линии.

Фокусное расстояние Venus Optics Laowa 17mm f/4 Zero-D составляет 17 мм. Минимальная диафрагма равна f/32, а максимальная диафрагма составляет f/4. Сверхширокий угол обзора в 113 градусов, делает новинку идеальным объективом для пейзажной и архитектурной фотосъёмки.

Объектив включает в себя 12 элементов в 14 группах, а количество лепестков диафрагмы равно 5.

Новый Venus Optics Laowa 17mm f/4 Zero-D обладает очень хорошей фокусировкой. Минимальное расстояние фокусировки составляет 20 см, а максимальное увеличение - 0,27x. Посадочный диаметр фильтра равен 86 мм. Диаметр Venus Optics Laowa 17mm f/4 Zero-D составляет 88 мм, вес - 829 г.

Цена на Venus Optics Laowa 17mm f/4 Zero-D составляет $1 199 (77 000 руб).