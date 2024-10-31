Объектив Viltrox 135mm F/1.8 появился в продаже

В одном из немецких магазинов появился объектив Viltrox 135mm F/1.8 FE, который еще не был представлен официально. Это полнокадровая модель, предназначенная для беззеркальных камер Sony. Она характеризуется оптической конструкцией из 14 элементов в 11 группах, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8, двумя кольцами управления для фокусировки и диафрагмы, экраном с выводом текущих настроек, двумя переключателями сбоку, системой автофокусировки на базе привода Voice Coil Motor, премиальной сборкой корпуса, резьбой для светофильтра 82 мм, размерами 14.6:9.3:9.3 см и внушительной массой 1.35 кг. Цена объектива составляет 1000 евро.

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