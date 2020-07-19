Объектив Viltrox 23mm f1.4 E оценен в $300

Компания Viltrox выпустила в продажу объектив Viltrox 23mm f1.4 E, предназначенный для беззеркальных камер формата APS-C с креплением Sony E. Новинка характеризуется разъемом micro-USB для обновления программного обеспечения, фокусным расстоянием 23 мм (ЭФР 35 мм), углом поля зрения 63,4°, диафрагмой f/1,4-f/16, оптической схемой из 11 элементов в 10 группах, включая 2 ED и 2 HRI элемента, 9-лепестковую диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, максимальным увеличением 0,1x, установочным диаметром фильтра 52 мм, диаметром 65 мм, длиной 72 мм и массой 260 г. Цена линзы составляет 300 долларов.

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