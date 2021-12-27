Объектив Viltrox AF 13mm f/1.4 будет стоить $430

Сетевые источники сообщают о том, что компания Viltrox решила отложить выпуск объектива Viltrox AF 13mmf/1.4 на следующий год. Впервые китайский производитель показал объектив в июле этого года – демонстрировались версии с байонетами Fujifilm X и Sony E. Оба варианта характеризуются автоматической фокусировкой, максимальной диафрагмой f/1,4, минимальной диафрагмой f/16, минимальной дистанцией для фокусировки 22 см, резьбой для светофильтра 67 мм, массой 420 граммов, комплектными крышкой и блендой, а также интерфейсом USB-C для загрузки обновлений. По словам источника, перед нами самый резкий объектив в ассортименте Viltrox. Его ориентировочная цена составляет 430 долларов.

Комментарии и отзывы Viltrox AF 13mmf/1.4
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