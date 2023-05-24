Объектив Viltrox AF 16mm F/1.8 FE оценен в 550 долларов

Компания Viltrox пополнила ассортимент широкоугольных объективов моделью Viltrox AF 16mm F/1.8 FE, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony с байонетом FE. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 15 линз в 12 группах, включая три асферических и четыре элемента с низкой дисперсией (ED), 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8, тихой и быстрой автофокусировкой с шаговым двигателем STM, поддержкой распознавания лиц и гла, а также переключателем ON/OFF для изменения режима работы диафрагмы (с щелчками или без). Цена объектива составляет 550 долларов.