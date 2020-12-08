Объектив Voigtlander APO-Lanthar 50mm F2 Aspherical VM оценен в $1000

Компания Cosina пополнила ассортимент мануальных полнокадровых объективов моделью Voigtlander APO-Lanthar 50mm F2 Aspherical VM для камер с креплением Leica M. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, углом поля зрения 46,2º, апохроматической конструкцией из 10 элементов в 8 группах, максимальной диафрагмой f/2,0, минимальной диафрагмой f/16, минимальным расстоянием для фокусировки 70 см, 12-лепестковой диафрагмой, диаметром фильтра 49 мм, диаметром 55,6 мм, длиной 53,0 мм и массой 288 г. Старт продаж объектива на домашнем японском рынке запланирован на середину января по цене в 120 000 иен или около 1050 долларов. В 10 000 иен оценена металлическая бленда LH-13.